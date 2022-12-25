Mustafa Dalcı: 'Yenilgiyi sonuna kadar hak ettik'

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 5-2 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, sezonun ikinci yarısında yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.



Dalcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını belirterek, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. İlk yarıyı böyle bitirmek istemezdik, farklı bir mağlubiyet aldık. Açıkçası puan alabilecek bir oyun da oynamadık. Dolayısıyla bu mağlubiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



"İlk yarı bitti, yeni bir sayfa açacağız." diyen Dalcı, "Transfer yasağımız kalktı. Ciddi oyuncular, bu ligde dominant oyuncuları alarak Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.





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