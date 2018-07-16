Murray: "Bu sezon Spurs'e liderlik etmeye hazırım"

Benim işim sıkı çalışmaya devam etmek ve antrenman kampına hazır gelmek."



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San Antonio Spurs'ün genç guardı Dejounte Murray, Spurs için önümüzdeki sezon bir lider olmaya hazır olduğunu söyledi.21 yaşındaki Murray, "(Gregg) Popovich ne isterse" yapmaya hazır olduğunu "Jeremy Mills podcast"te anlattı:Görmeniz gerekli. Çok çalışıyorum. Çok maç filmi izliyorum. Liderlik yapmaya hazırım. Hücumdan savunmaya arkadaşları yönlendirmeye hazırım.Antrenman kampından itibaren tamamen hazır olacağım. Şu kadar sayı ya da asist ortalamam olacak demeyeceğim. Yapacağım ve olacak.Şu anda zihniyetim, antrenman kampına giderek koç Pop'a benden ne yapmamı istediğini sormak olacak. Ve ne isterse yapacağım. O bir efsane. Uzun yıllardır bu oyunun içinde. Ve tabii ki bir planı da olacak.