Murat Sancak'tan çiğ köfteli, pastalı sezon finali kutlaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörü Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcular, düzenlenen sıra gecesinde bir araya geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Murat Sancak'tan çiğ köfteli, pastalı sezon finali kutlaması
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06 Haziran 2023 16:38
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte sıra gecesi düzenleyerek geride kalan sezonu kutladı. 

Tavana çiğ köfte yapıştırıp, sezon finali pastası kesen Sancak, ekibine de elleriyle yedirdi. 

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 maç kala Adana Demirspor'da sıra gecesi yapıldı. Adana'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ekibine unutulmaz anlar yaşattı. Gecede teknik direktör Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcularıyla birlikte eğlenen Sancak, havaya fırlattığı çiğ köfteleri tavana yapıştırdı. Eğlenceye katılanlarla ilgilenen Murat Sancak, pasta kesip, ekibine elleriyle yedirdi. Sancak ve beraberindekiler müzik eşliğinde dans edip, halay çekti. Sancak, İbrahim Erkal'ın Sevme şarkısını da ekibiyle birlikte seslendirdi. Sancak'ın futbolcularla şakalaştığı anlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Sancak, "Sezon sonuna geldik. Hayırlısıyla yarın son maçımızı yapacağız ve bu sezona son noktayı koyacağız. Sezon finali pastasını önceden kesiyoruz" dedi.


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