Murat Sancak: '3-5 yıl içinde hedefimiz şampiyonluk'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli, Vincenzo Montella ve şampiyonluk hedefiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.



"MONTELLA'YI İYİ Kİ ALMIŞIZ"



Montella'yı takıma getirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Sancak, "Keyfimiz yerinde ama daha da iyi olabilirdik. 3. haftanın sonunda değişikliğe gitmek zorundaydık. Ya birkaç futbolcudan ya da hocadan vazgeçecektik. Öyle bir karar verdik ve en iyi hocayı bulmaya çalıştık. Montella'da karar kıldık. 48 saat içinde anlaşmaya vardık. İyi ki almışız diyorum." dedi.



"TÜRK HOCALARDA EGO SORUNU VAR"



Türk teknik direktörlerde ego problemi olduğunu dile getiren Murat Sancak, "Maalesef bizim Türk hocalarda biraz ego sorunu var. Bu kadar değerli, iyi futbolcular alıp hocaya teslim ediyorsunuz. Buranın kralı benim, istediğimi yaparım dediğinizde yönetimle sorunlar çıkıyor." şeklinde konuştu.



"BALOTELLI, SERGEN HOCA'YA CEVAP VERDİ"



Mario Balotelli hakkında da konuşan Adana Demirspor Başkanı, "Balotelli gibi bir oyuncuyu transfer etmişseniz ona göre davranmanız lazım. Deliye deli denmez diye bir ifadem olmuştu. Bana göre hırslı ve istediğini yapmak isteyen bir oyuncu. Sahada golü attıktan sonra Sergen Hoca'ya "Bak benim beynim var" dedi. 8 yıl önce "Beyni yok" demişsin, 8 yıl sonra Adana Demirspor'a gelip, Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın takımına karşı bu şekilde cevabını veriyor." ifadelerini kullandı.



"3-5 YIL İÇERİSİNDE ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ VAR"



Son olarak şampiyonluk hedeflerinden bahseden Sancak, "Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde şampiyonluk hedefimiz var." diyerek sözlerini noktaladı.





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