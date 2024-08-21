Muleka, Suudi Arabistan'a gidiyor!

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştı. Muleka, transfer için perşembe günü Riyad'a gidecek. Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Muleka, Suudi Arabistan'a gidiyor!
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21 Ağustos 2024 15:46
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 15:47
Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu perşembe sabah saatlerinde transfer için Riyad'a gidecek.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Al-Kholood, Jackson Muleka'yı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Muleka, transfer görüşmeleri nedeniyle Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınmamıştı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Muleka için, "Muleka şu anda kadroda değil. Süreç devam ediyor. Muleka takımın oyuncusudur, çok da değerlidir. Şu anda hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlısı neyse o şekilde süreç devam etsin." diye konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncu Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den 3.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş forması altında 80 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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