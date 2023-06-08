Beşiktaş'ın Konyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golün sahibi Jackson Muleka, 30 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk haftalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında peş peşe 4 gol atan ve sonrasında suskunluğa bürünen Muleka, 41. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımdaki 5. golünü kaydetti.
Sezonun ilk haftalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında peş peşe 4 gol atan ve sonrasında suskunluğa bürünen Muleka, 41. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımdaki 5. golünü kaydetti.
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