Muleka gol orucunu 30 hafta sonra bozdu!

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, 30 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muleka gol orucunu 30 hafta sonra bozdu!
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08 Haziran 2023 00:57
Jackson Muleka
Jackson Muleka
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Konyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golün sahibi Jackson Muleka, 30 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk haftalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında peş peşe 4 gol atan ve sonrasında suskunluğa bürünen Muleka, 41. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımdaki 5. golünü kaydetti.

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