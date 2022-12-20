Muhammed Gümüşkaya'dan Jorge Jesus açıklaması

Hazırlık kampı için Antalya'ya gelen Westerlo, burada Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştı. Belçika ekibinde forma giyen genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya, verdiği röportajda Jorge Jesus için çarpıcı sözler söyledi. Sarı lacivertli takıma dönmek istediğini mesajını veren Muhammed, Türkiye Ligi ile Belçika Ligi arasındaki farkları da dile getirdi."Belçika'da daha çok fiziksel ve kondisyona dayalı bir futbol var ama Türkiye'de ligi çok daha yetenekli bir lig. O yetenekler Belçika'da çok yok.""Jorge Jesus çok büyük bir hoca. Kısa bir süre onunla antrenman yaptım ve normalin çok üstünde bir antrenman yapıyorduk. Tabii ki de bana çok şey katardı ama yapacak bir şey yok futbolda böyle şeyler var.""Gönül isterdi ki Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayarak Avrupa'ya gelmek ama kısmet değilmiş. Şu an Avrupa'da devam ediyorum. İnşallah tekrardan Fenerbahçe'ye geri dönerim."