Muhammed Dursun, altın kemere 1'inci raundun sonunda yaptığı nakavt ile ulaştı

İstanbul Arnavutköy Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ve bir çok üst düzey sporcuların katılım sağladığı 'Efsaneler Gecesi'nde ringe çıkan kıtalararası ve altın eldiven şampiyonu milli boksör Muhammed Dursun, Azerbaycanlı rakibi 28 yaşındaki rakibi Hadi Abdollahi ile karşılaştı.5 raund üzerinden oynanan kemer maçında Muhammed dursun sonuca kolay ulaştı.Milli sporcu, mücadelenin 1'inci raundunun son saniyelerinde sert bir lov - kick ile rakibinin sağ ayağını çatlattı.Rakibi oyuna devam edemeyince Muhammed Dursun nakavt ile altın kemerin sahibi oldu.