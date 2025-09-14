14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
17:00
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
19:00
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
19:00
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
16:00
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
16:00
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
19:00
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
16:30
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
18:30
14 Eylül
Burnley-Liverpool
16:00
14 Eylül
M.City-M. United
18:30
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
0-120'
14 Eylül
-
17:15
-
-
14 Eylül
-
0-190'
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:15
-
14 Eylül
-
18:15
-
-
14 Eylül
-
0-1
14 Eylül
-
15:30
-
-
14 Eylül
-
1-245'
14 Eylül
-
0-1DA
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
1-121'
-
14 Eylül
-
17:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:15
14 Eylül
-
20:30
14 Eylül
-
1-121'
14 Eylül
-
17:15
14 Eylül
-
19:30
14 Eylül
-
19:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
20:00
-
-
14 Eylül
-
21:00
14 Eylül
-
23:30
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
23:30
-

Muğlaspor'dan İzmir'de ilk galibiyet

Muğlaspor, Bucaspor 1928'i deplasmanda 5-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

14 Eylül 2025 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 14:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'dan İzmir'de ilk galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçından beraberlikle ayrılan Muğlaspor, İzmir'de gol şov yaparak ilk galibiyetini aldı.

Bucaspor 1928'e konuk olan yeşil-beyazlılar müsabakayı 5-0 kazanarak çıkışa geçti. Maça fırtına gibi başlayan Muğlaspor devre arasına 4-0 galibiyetle girdi.

İkinci devrede ise daha kontrollü bir futbol tercih eden Muğlaspor, 90'ıncı dakikada Yasin'in golüyle müsabakayı tamamladı.

İlk 3 puanını farklı bir skorla alan yeşil-beyazlılar 1 maç eksiği ile 5 puana ulaşıp ileriki haftalar için taraftarına umut aşıladı. Muğlasporlu futbolcular maç sonrası galibiyeti Buca'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

