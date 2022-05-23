Muammer Akyüz: 'Bizim hak ettiğimiz yer Süper Lig'

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, başkent ekibinin hedefinin ve layık olduğu yerin her zaman Süper Lig olduğunu belirtti.Spor Toto 1. Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. sırada bitiren kırmızı-siyahlı ekibin asbaşkanı Muammer Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, Ümraniyespor maçını kaybederek sezonu tamamladıklarını hatırlatarak,ifadesini kullanan Akyüz, şöyle devam etti:Akyüz, kulübe destek vaadinde bulunan kurum ve kuruluşlardan hiçbirinin bugüne kadar vaadini yerine getirmediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:Özellikle sezon başında hakem hataları nedeniyle kaybettikleri birçok maç olduğunu öne süren Akyüz,şeklinde görüş belirtti.Kırmızı-siyahlı ekipte genel kurul sürecinin yaşanacağına değinen Akyüz, açıklamasını şöyle tamamladı: