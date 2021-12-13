MTA Open'in şampiyonu Evgenii Tiurnev oldu

Antalya'da düzenlenen ATP Challenger MTA Open Turnuvası'nda şampiyonluğu Rus tenisçi Evgenii Tiurnev elde etti.



Belek Turizm Merkezi'nde Megasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva sona erdi.



Dünya 140 - 350 numaralı tenisçilerin mücadele ettiği, başarılı milli tenisçi Cem İlkel'in de bir numaralı seribaşı olarak çeyrek finale kadar yükseldiği turnuvanın finalinde, Ukrayna'dan Oleg Prihodko ve Rusya'dan Evgenii Tiurnev karşılaştı. 3 set oynanan maçta Evgenii Tiurnev galip gelerek şampiyon oldu.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, ödül töreninde, dünyaca ünlü turnuvanın Antalya'da yapılıyor olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.



Rus ve Ukraynalı oyuncu arasında kıran kırana bir final maçı izlediklerini aktaran Kaymakcı, şunları kaydetti:



"Türkiye Tenis Federasyonumuzun bu tür turnuvaları ülkemizde, Megasaray iş birliğiyle düzenliyor olması çok anlamlı. Geleceğin yıldız tenisçileri Megasaray er meydanında yetişiyor diyebiliriz. Daha fazla uluslararası turnuvanın öncelikle Antalya'da ve ülkemizin değişik şehirlerinde oynanıyor olması bizim için gurur verici. Ümit ediyoruz ki Türk tenisi Avrupa'da da, uluslararası arenada da hak ettiği yeri bulacak."



Herkesi tenis oynamaya davet eden Kaymakcı, federasyonun tenisin ülkede daha da yaygınlaşması konusunda önemli çalışmalar yaptığını bildirdi.



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da federasyon olarak dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek için yola çıktıklarını belirtti.



Bu doğrultuda bugün Megasaray Tenis Akademisi'nin kortlarında bulunduklarını anlatan Durmuş, "Doğru bir yoldayız ve doğru işler yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve federasyonumuzun sporu tabana yayıp, başarılı oyuncularımızın ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmesi anlayışına uygun bir anlaşmayla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Turnuvanın sponsorlarından Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de spor adına, dünyaca ünlü turnuvalarla ülkenin tanıtılmasına, gençlerin gelişmesine ve Türk tenisinin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.



Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Federasyon Başkanı Durmuş, Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, başarılı sporculara ödüllerini verdi.





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