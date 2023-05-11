Moussa Diaby'ye devlerden 50 milyon euro!

Bayer Leverkusen ile etkili b-r performans sergileyen Moussa Diaby'nin yeni adresi Premier Lig olabilir.



L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, Arsenal ve Newcastle United, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



Daha önce PSG'de futbol danışmanlığı yapan Luis Campos'un bir oyuncu transfer etmek istediği ve onun Diaby olduğu belirtilmişti. Ancak Campos'un kulüpteki geleceğinin belirsiz olması transferi yavaşlatabileceği ifade edildi.



Bayer Leverkusen oyuncuyu satmak istemese de 50 milyon euronun üzerinde gelecek olan teklifleri değerlendirecek.



Diaby bu sezon Bundesliga'da 30 maça çıktı, 9 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.





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