İtalya Serie A'nın 23. haftasında AS Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 1-0'lık skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Ola Solbakken kaydetti.



Roma forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, 70. dakikada Rick Karsdorp'un yerine oyuna dahil oldu.



Son 3 maçta 7 puan toplayan Roma, 44 puanla 3. sıraya yükseldi. Verona ise 17 puanla küme düşme hattında kaldı.



Roma, gelecek hafta Cremonese deplasmanına gidecek. Verona ise Fiorentina ile evinde karşılaşacak.





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