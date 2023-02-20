Mourinholu Roma tek attı, 3 aldı

Roma, Verona'yı tek golle mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinholu Roma tek attı, 3 aldı
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20 Şubat 2023 01:32
İtalya Serie A'nın 23. haftasında AS Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Ola Solbakken kaydetti.

Roma forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, 70. dakikada Rick Karsdorp'un yerine oyuna dahil oldu.

Son 3 maçta 7 puan toplayan Roma, 44 puanla 3. sıraya yükseldi. Verona ise 17 puanla küme düşme hattında kaldı.

Roma, gelecek hafta Cremonese deplasmanına gidecek. Verona ise Fiorentina ile evinde karşılaşacak.

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