Mourinho: 'Real'de MANU'da oynatırım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli takımın genç oyuncusu Yusuf Akçiçek ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Portekizli teknik adam, Yusuf Akçiçek'in Real Madrid ve Manchester United'da oynayacak seviye olduğunu belirtti.
"YUSUF'U REAL VE MANU'DA DA OYNATIRDIM"
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Genç oyuncuları oynatmakla ilgili bir sıkıntım yok. Türkiye'de, özellikle Fenerbahçe'de baskı çok fazla. Ben Real Madrid'de de olsam Yusuf Akçiçek'i oynatırdım. 18 yaşındaki Varane'ı oynattığım gibi. Manchester United'da olsam yine Yusuf'u oynatırdım, tıpkı McTominay'ı oynattığım gibi. Oyuncu mental olarak da bu baskıyla baş etmek için hazır. Bir problem görmüyorum." diye konuştu.
Portekizli teknik adam, Yusuf Akçiçek'in Real Madrid ve Manchester United'da oynayacak seviye olduğunu belirtti.
"YUSUF'U REAL VE MANU'DA DA OYNATIRDIM"
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Genç oyuncuları oynatmakla ilgili bir sıkıntım yok. Türkiye'de, özellikle Fenerbahçe'de baskı çok fazla. Ben Real Madrid'de de olsam Yusuf Akçiçek'i oynatırdım. 18 yaşındaki Varane'ı oynattığım gibi. Manchester United'da olsam yine Yusuf'u oynatırdım, tıpkı McTominay'ı oynattığım gibi. Oyuncu mental olarak da bu baskıyla baş etmek için hazır. Bir problem görmüyorum." diye konuştu.