Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, İskoç ekibiyle oynanan karşılaşma sonrası soyunma odasında öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
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08 Mart 2025 10:12
Son güncelleme 08 Mart 2025 10:13
Fenerbahçe, Rangers'a taraftarının önünde 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Ancak bu kupada daha önce üç kez final oynamış ve iki kez de kupayı kazanmış olan teknik direktör Mourinho, maç sonrasında tura olan inancını ortaya koydu.

Portekizli çalıştırıcı, kötü oynadıklarını ve bu mağlubiyeti hak ettiklerini, soyunma odasında öğrencilerinin yüzüne söyledi fakat, henüz hiçbir şeyin bitmediğinin de altını çizerek, rövanş öncesi umut aşıladı.

OYUNCULAR TUR SÖZÜNÜ VERDİ

Jose Mourinho'nun soyunma odasında; "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüzde bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" dedi. Oyuncular da hep birlikte birbirlerine tur sözünü verdi.




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