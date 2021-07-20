Mourinho'nun 2. transferi: Matias Vina

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdikten sonra transfer piyasasında hareketli olması beklenen Roma 2. transferini de bitirdi.



Daha önce Rui Patricio'yu kadrosuna katan Roma, Palmeiras'ın 23 yaşındaki sol beki Matias Vina için de anlaşma sağladı.



Roma'nın transferden sorumlu yöneticisi Tiago Pinto, "Transfer piyasasında işler istediğimiz gibi gidiyor, Vina ile anlaşma sağladık, geliyor" dedi. Öte yandan Pinto, Arsenal'den Xhaka transferinin sorulması üzerine, "Göreceğiz" dedi.



Roma, Vina için Palmeiras'ta 13,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Palmeiras'ta bu sezon 20 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



