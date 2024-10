Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sportbible'daki açıklamaları Avrupa'da ses getirdi.



''MESSI'Yİ HİÇ ÇALIŞTIRMADIM''



Messi, Ronaldo, Mbappe üstünden güncel ve geçmiş futbolu yorumlayan Mou'nun röportajında şu ifadeler yer alıyor: "Kariyerimde pişmanlığım çok yok ama eğitmeyi başaramadığım bazı fenomen oyuncular var. Örneğin; Messi'yi hiç çalıştıramadım. Ama kimse ona koçluk yapamaz. Onu eğitebileceğinizi düşünmek saçmalık. Çünkü o her şeyiyle doğmuş ve zaten her şeyi çok iyi biliyor. Sadece onu kadronuzda bulundurma onuruna sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz.''



CR7'Yİ İLK 3'E ALMADI



''Inter Miami'nin yükselişi de pek şaşırtıcı değil. Barcelona'dan ayrılacağını düşünmüyordum. Bir futbolcu iyiyse zaten her ligde oynar ancak Messi hem bir futbolcu hem de bir hoca. Mbappe belki dünyanın en büyük oyuncusu değil ama şu anda ekonomik olarak en değerli oyuncu o. Dünya Kupası'nı Fransa kazanırken onun da o yaşta orada olması bir şans değildi." Öte yandan Mou, futbol tarihinin en iyi üç oyuncusu olarak Pele, Maradona ve Messi'yi seçti. Eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'yu bu listenin dışında tuttu.