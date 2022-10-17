Mourinho, eski öğrencisi Stankovic'e acımadı

İtalya Ligi'nde Roma, Sampdoria deplasmanında tek golle kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mourinho, eski öğrencisi Stankovic'e acımadı
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17 Ekim 2022 21:34
İtalya Ligi'nde 10. hafta maçında Sampdoria ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu. Jose Moruinho, eski öğrencisi Dejan Stankovic'e puan vermedi.

Roma'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 9. dakikada Lorenzo Pellegrini (penaltı) kaydetti.

Son 3 lig maçını kazanan Jose Mourinho yönetimindeki Roma puanını 22'ye yükseltti. Bu sezon ligde galibiyet alamayan ve son sırada yer alan Sampdoria 3 puanla haftayı kapattı.

İtalya Ligi'nde hahafta sonu Sampdoria, Cremonese'ye konuk olacak. Roma, Napoli'yi ağırlayacak.

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