Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale

Jose Mourinho, kupa maçının ardından Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı. Galatasaray'dan olayla ilgili açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale
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02 Nisan 2025 23:14
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Okan Buruk, bu müdahaleden sonra yere düştü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, bu olayın ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, Mourinho ve Okan Buruk arasında Kadıköy'de ligin ilk yarısında çekilen fotoğrafı paylaştı ve, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz." ifadelerini yazdı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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