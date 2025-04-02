Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda Okan Buruk'un burnunu sıktı.
Okan Buruk, bu müdahaleden sonra yere düştü.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, bu olayın ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, Mourinho ve Okan Buruk arasında Kadıköy'de ligin ilk yarısında çekilen fotoğrafı paylaştı ve, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz." ifadelerini yazdı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İZLEYİN
Okan Buruk, bu müdahaleden sonra yere düştü.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, bu olayın ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, Mourinho ve Okan Buruk arasında Kadıköy'de ligin ilk yarısında çekilen fotoğrafı paylaştı ve, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz." ifadelerini yazdı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İZLEYİN
Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahalepic.twitter.com/mAdbBG6bW6
— Sporx (@sporx) April 2, 2025