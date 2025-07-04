Mourinho'dan Guessand'a telefon: "Seni Duran'la oynatacağım"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun telefonuyla ikna olan Evann Guessand, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.

calendar 04 Temmuz 2025 11:04
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Mourinho'dan Guessand'a telefon: 'Seni Duran'la oynatacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Jhon Duran ile bomba bir başlangıç yapan sarı lacivertlilerin başka bir yıldızın daha peşinde olduğu, futbolcunun değerinin ise 25 milyon euro olduğu iddia edildi.

MOURINHO'DAN YILDIZ İSME TELEFON 

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin hedefindeki isim Nice'in yıldızı Evan Guessand. İddialara göre Jose Mourinho, Guessand ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve "Seni Jhon Duran ile birlikte oynatmayı planlıyorum" dedi.



Bu görüşme üzerine Guessand'ın Fenerbahçe'de oynamayı kabul ettiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin önündeki tek engelin Nice'in 35 milyon euroluk bonservis talebi olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Haberde, sarı lacivertlilerin rakamı düşürmeye çalıştığı ve bu transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları vurgulandı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Guessand, geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla 42 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.