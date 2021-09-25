Moskova'dan Galatasaray maçı kararı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi Rus kulübünden seyirci kararı çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Moskova'dan Galatasaray maçı kararı!
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25 Eylül 2021 12:36
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçına ilişkin Rus kulübünden seyirci kararı çıktı.

Rus basınında yer alan habere göre Lokomotiv Moskova, Galatasaray maçında, stadın yüzde 30'u kadar seyirci alacak.

Öte yandan Rus ekibi, maça gelecek seyircilere aşı ve son 6 ay içindeki corona virüsü test sonuçlarını gösteren bir kod zorunluluğu getirdi.

Lokomotiv Moskova - Galaatsaray maçı 21 Ekim'de oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. 


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