Morata'dan Osimhen'e dev övgü!

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, Eyüpspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Morata'dan Osimhen'e dev övgü!
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27 Nisan 2025 21:20
Son güncelleme 27 Nisan 2025 21:22
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da maçın son iki golünü kaydeden Alvaro Morata, karşılaşma hakkında açıklamalar yaptı.

"NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIM"

İspanyol yıldız, "İyi bir performanstı. Çok önemli bir 3 puan aldık. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Mutluyuz.

Ben de takım arkadaşlarımın yardımından dolayı mutluyum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Geldikten sonra bir sakatlığım olduğu için fazla oynayamadım şimdi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım!" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ifade eden Morata, "Çok mutluyum burada. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yapıyorlar bizi rahatlatmak için. Elimden geleni yapmak istiyorum. Ailemin de mutlu olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde devam etmesini istiyorum." dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SANTRFORLARINDAN BİRİ"

Osimhen hakkında övgüyle bahseden oyuncu, "Büyük bir insan, dünyanın en büyük santrforlarından biri. Onunla ve diğer arkadaşlarımla oynamak benim için bir mutluluk. Umarım birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." sözlerini sarf etti.

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