Montero, Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş, Atletico Madrid'den satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Francisco Montero ile yolları ayırdı.Sergen Yalçın'ın sistemine uymadığı için 22 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yapılmadı. Montero Kartal'da 17 resmi maça çıkabilmişti.22 yaşındaki İspanyol stoper, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Montero, yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.