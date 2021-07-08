Montero, Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş, Atletico Madrid'den satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Francisco Montero ile yolları ayırdı.
Sergen Yalçın'ın sistemine uymadığı için 22 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yapılmadı. Montero Kartal'da 17 resmi maça çıkabilmişti.
22 yaşındaki İspanyol stoper, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Montero, yaptığı paylaşımda; "Yeni bir sezona başlamadan önce, geçen sezonki takımıma veda etmek istedim. İstanbul'a geldiğim ilk günden itibaren beni çok iyi karşılayan tüm taraftarlara, tüm takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve tabii ki kulübe teşekkür etmek istedim. Kariyerimde çok önemli bir yıl oldu, kişisel olarak geliştim ve kızım Türkiye'de doğdu. Benim için çok heyecanlı bir yıldı. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın'ın sistemine uymadığı için 22 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yapılmadı. Montero Kartal'da 17 resmi maça çıkabilmişti.
22 yaşındaki İspanyol stoper, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Montero, yaptığı paylaşımda; "Yeni bir sezona başlamadan önce, geçen sezonki takımıma veda etmek istedim. İstanbul'a geldiğim ilk günden itibaren beni çok iyi karşılayan tüm taraftarlara, tüm takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve tabii ki kulübe teşekkür etmek istedim. Kariyerimde çok önemli bir yıl oldu, kişisel olarak geliştim ve kızım Türkiye'de doğdu. Benim için çok heyecanlı bir yıldı. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi" ifadelerini kullandı.