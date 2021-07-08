Montero, Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fancisco Montero, Beşiktaş'a veda etti.

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Montero, Beşiktaş'a veda etti!
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08 Temmuz 2021 11:14
Francisco Javier Montero Rubio
Francisco Javier Montero Rubio
Beşiktaş
Beşiktaş, Atletico Madrid'den satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Francisco Montero ile yolları ayırdı.

Sergen Yalçın'ın sistemine uymadığı için 22 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yapılmadı. Montero Kartal'da 17 resmi maça çıkabilmişti.

22 yaşındaki İspanyol stoper, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Montero, yaptığı paylaşımda; "Yeni bir sezona başlamadan önce, geçen sezonki takımıma veda etmek istedim. İstanbul'a geldiğim ilk günden itibaren beni çok iyi karşılayan tüm taraftarlara, tüm takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve tabii ki kulübe teşekkür etmek istedim. Kariyerimde çok önemli bir yıl oldu, kişisel olarak geliştim ve kızım Türkiye'de doğdu. Benim için çok heyecanlı bir yıldı. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi" ifadelerini kullandı.




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