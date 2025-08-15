Montella'dan Mourinho ile toplantı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Jose Mourinho ile görüşen Vincenzo Montella, milli futbolcularla ilgili bilgi aldı ve Portekizli teknik adam ile fikir alış verişinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Can Bartu Tesisleri'nde baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli teknik adamdan milli futbolcularımızın son durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendisiyle fikir alışverişinde bulundu."
