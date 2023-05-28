Monako GP'de kazanan Max Verstappen

Formula 1'de sezonun 7. etabı olan Monako Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Monako GP'de kazanan Max Verstappen
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28 Mayıs 2023 17:59
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 23:29
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenen 78 turluk yarışı, 1 saat 48 dakika 51.980 saniyede tamamlayan Hollandalı pilot, bu sezon 4. galibiyetini elde etti.

Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Alpine'den Estaban Ocon üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı İspanya Grand Prix'si 4 Haziran'da düzenlenecek.

Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 93

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69

5. George Russell (Büyük Britanya): 50

Takımlar

1. Red Bull: 249

2. Aston Martin: 120

3. Mercedes: 119

4. Ferrari: 90

5. Alpine: 35




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