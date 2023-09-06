MKE Ankaragücü yeni transferini açıkladı

MKE Ankaragücü, Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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MKE Ankaragücü yeni transferini açıkladı
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06 Eylül 2023 18:33
MKE Ankaragücü, altyapısından Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

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