MKE Ankaragücü yeni transferini açıkladı

MKE Ankaragücü, altyapısından Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.