MKE Ankaragücü'nde seçim yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Haziran Cumartesi (yarın) gerçekleştirilecek.
Ankara'da ATO Congresium'da yapılacak genel kurul saat 14.00'te başlayacak.
Mevcut başkan İsmail Mert Fırat'ın yanı sıra Murat Ağcabay ve Gazi Ercüment Tekin, başkanlık için yarışacak.
Genel kurul, 22 Haziran Cumartesi günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelenmişti.
Ankara'da ATO Congresium'da yapılacak genel kurul saat 14.00'te başlayacak.
Mevcut başkan İsmail Mert Fırat'ın yanı sıra Murat Ağcabay ve Gazi Ercüment Tekin, başkanlık için yarışacak.
Genel kurul, 22 Haziran Cumartesi günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelenmişti.
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