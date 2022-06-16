MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı

Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, son olarak Kocaelispor'da forma giyen kaleci Doğukan Kaya'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı
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16 Haziran 2022 15:46
Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, son olarak Kocaelispor'da forma giyen kaleci Doğukan Kaya'yı transfer etti.

Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kocaelispor'da forma giyen başarılı kaleci Doğukan Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Tandoğan tesislerimizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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