Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, sezonda 18. maçını kaçırarak NBA'in ödül adaylığı için şart koştuğu 65 maç barajının altında kalan oyuncular arasına katıldı.



Mitchell geçtiğimiz gece sol dizindeki çürük nedeniyle art arda yedinci maçını kaçırırken, Cavaliers ekibi ise Phoenix Suns'a 111-117 mağlup oldu.



Sezon boyunca yaşanan ufak sakatlıklar sebebiyle bu süreç öncesinde 11 maç daha kaçırmış olan Cavs yıldızı, sezon maç başına 28.0 sayı, 5.4 ribaund, 6.2 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamış olmasına rağmen, artık All-NBA kadrolarına girme hakkından mahrum kalmış oldu.



Başta bu sezon gösterdiği MVP düzeyi performansı sakatlığıyla kaçırdığı maç miktarı sebebiyle herhangi bir ödülle taçlandıramayacak olan Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid olmak üzere, birçok NBA oyuncusu aynı sorunla karşı karşıya kaldı.



Bu sezon 18 veya daha fazla maç kaçıran diğer önemli yıldızlar arasında Jimmy Butler, Kyrie Irving, Bradley Beal ve Julius Randle yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU