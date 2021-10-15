Miralem Pjanic ne zaman sahalara dönecek?

Sakatlıktan yeni çıkan Miralem Pjanic, Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Riske edilmeyen Miralem Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Sporting'e karşı sahada olacak.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Miralem Pjanic ne zaman sahalara dönecek?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 08:44
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Altay deplasmanında arka adalesinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Sivasspor ve Ajax maçlarını kaçıran Miralem Pjanic'i de Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.

Yalçın, sakatlığı büyük ölçüde düzelen Bosna Hersekli yıldızı maç ve antrenman eksiği yüzünden riske etmek istemedi.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Pjanic'in salı günü Sporting'le İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun kendisini özel olarak bu müsabakaya hazırladığı ve büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.