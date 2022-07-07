Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki Türk milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus ile anlaştı.



İtalya basınından Nico Schira'nın haberine göre; yetenekli orta saha oyuncusu, İtalyan devi Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.



BARÇA DA İSTEDİ, JUVENTUS'U SEÇTİ



Yaş grubunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen genç oyuncu ile Juventus'un dışında İspanyol ekiplerinden Barcelona'nın da ilgilendiği ancak oyuncunun tercihini Juventus'tan yana yaptığı ifade edildi.



KENAN YILDIZ KİMDİR?



On numarada ve kanatlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.



2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.



