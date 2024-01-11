Milli yelkenciler, 420 Dünya Şampiyonası'nda yarıştı

Milli yelkencilerin de katıldığı 420 Dünya Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yelkenciler, 420 Dünya Şampiyonası'nda yarıştı
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11 Ocak 2024 14:48
Milli yelkencilerin de katıldığı 420 Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan Türk sporculardan Zeynep Çaçur ile Zeynep Ela Köy, 10 ülkeden 27 ekibin yer aldığı kadınlar kategorisinde 9. oldu.

Firdevs Yeğin-Kuzey Kumlalı ikilisi ise 9 ülkeden 27 ekibin mücadele ettiği karma kategorisinde 21. sırayı aldı.

Kapanış töreninde milli takım kafilesine, 2025'teki 420 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Türkiye adına 420 sınıf bayrağı devredildi.

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