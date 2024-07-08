Milli yelkenci Derin Atakan, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yelkenci Derin Atakan, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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08 Temmuz 2024 14:35
Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gizzeria kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı sporcusu milli yelkenci Derin Atakan, organizasyonun Formula Kite kadınlar kategorisinde üçüncü oldu.

Şampiyonayı Derin Deniz Sorguç 7'nci, Derin Cem Baba 24'üncü ve Poyraz Aksakal ise 25'inci sırada tamamladı.

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