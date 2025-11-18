18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
0-012'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Milli wushucu Berna Tut, Ordu'da törenle karşılandı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda wushu branşında bronz madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Ordu'da törenle karşılandı.

calendar 18 Kasım 2025 17:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli wushucu Berna Tut, Ordu'da törenle karşılandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda wushu branşında bronz madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, memleketi Ordu'da törenle karşılandı.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar sanda 56 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tut için Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ordu'yu ve Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden sporcuyu kutladı.


Milli sporcunun başarısıyla kendilerine gurur yaşattığını belirten Yüksel, diğer sporculara da örnek olan Berna Tut'un başarısının devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Berna Tut ise kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "İslami Dayanışma Oyunları'ndan bronz madalyayla döndüm. Gönül isterdi ki altın madalyayla dönmek. Nasibimiz de yokmuş. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Allah nasip ederse altın madalyayı da ülkemize getireceğim. Bunun da sizlerin huzurunda sözünü veriyorum." dedi.

Törene, sporcunun ailesinin yanı sıra Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, antrenör Savaş Çakmak ve sporcular katıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.