31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-055'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-157'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Taylandlı Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenilerek elendi.

Zeynep Sönmez, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Taylandlı Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasının 73. basamağındaki Zeynep, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada, klasmanın 171 numarası Tararudee ile karşılaştı.

23 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan maçı 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 3-6 ve 3-6'lık setlerle kaybederek organizasyona veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
