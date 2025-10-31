Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti

Zeynep Sönmez, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Taylandlı Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 73. basamağındaki Zeynep, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada, klasmanın 171 numarası Tararudee ile karşılaştı.
23 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan maçı 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 3-6 ve 3-6'lık setlerle kaybederek organizasyona veda etti.
