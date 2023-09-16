Milli tenisçi adını finale yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi adını finale yazdırdı
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16 Eylül 2023 16:29
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında finale yükselerek, kariyerinde ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ülkeden dünya 87 numarası Tamara Zidansek'le karşılaştı.

Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, profesyonel kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.

Zeynep, Rumen Miriam Bulgaru-İspanyol Marina Bassols Ribera müsabakasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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