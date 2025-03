Milli tekvandocu Merve, kız çocuklarına ilham oluyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, başarılarıyla kız çocuklarına örnek oluyor.



Polonya'da 2018 yılında düzenlenen Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda "altın madalya kazanan tek Türk kadın sporcu" olarak ilk kez adından söz ettiren Merve Dinçel Kavurat, daha sonra başarılarına büyükler kategorisinde devam etti.



2022 yılında İngiltere'nin Manchester kentinde bu kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli tekvandocu, bununla de yetinmeyerek bir yıl sonra adını dünyanın zirvesine yazdırdı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan son Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya alan Merve, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etti.



"Kız çocuklarına ilham kaynağı olmayı" kendisine misyon edinen 25 yaşındaki milli tekvandocu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Merve, küçükken yerinde duramayan hiperaktif bir çocuk olduğunu, dedesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında tekvandoya başladığını anlattı.



Milli sporcu, amcasının ve babasının da daha önce tekvando yaptığını, sporcu bir ailede yetiştiği için yakınlarından hep destek gördüğünü belirtti.



"Başarılarınla kız çocuklarına ilham kaynağı olmaya çalışıyor musun? sorusuna Merve, "Kesinlikle böyle bir misyona sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü başarılı sporcuların en büyük görevlerinden biri kız çocuklarımıza örnek olabilmek. 'Merve abla yapabiliyorsa biz de yapabiliriz.' ya da 'Herhangi biri yapabiliyorsa biz de yapabiliriz.' diyebilmelerini sağlamalıyız. Hal ve hareketlerimize ekstra dikkat etmeliyiz. Ben böyle yapıyorum, ekstra dikkat ediyorum." yanıtını verdi.



Kadınlara tekvandoyu tavsiye eden Merve, şöyle devam etti:



"Küçük kardeşlerimiz aileleriyle antrenmanları izlemeye geliyor. Yanımıza gelip, 'Ben de senin gibi başarılı olmak istiyorum, nasıl yapabilirim?' diye soruyorlar. 'Merve abla günün nasıl geçiyor, kaç kez antrenman yapıyorsun?' gibi soruları defalarca duyuyorum. Bu açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Bir kadın olarak kız çocuklarını tekvandoya yönlendirmeliyiz, kendilerini savunmayı bilmeliler. Tekvando bir disiplin, özveri sporu. Disiplinli bir birey yetiştiriyor, bunun için tekvando bence çok önemli."



"Tekvando erkek sporu algısı yıkıldı"



Merve Dinçel Kavurat, kadın sporcuların başarılarıyla "tekvando erkek sporu algısı"nın yıkıldığını söyledi.



Tekvando Kadın Milli Takımı olarak hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğuna ulaştıklarına dikkati çeken Merve, "Kadınlar olarak çok büyük başarılar elde ediyoruz. Bu başarıların, tekvando erkek sporu algısını tamamen yıktığını düşünüyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da Türk tekvandosunun tek madalyası Nafia Kuş'tan geldi." diye konuştu.



Kadınlar Günü mesajı



Başarılı mili tekvandocu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında ise ailelere seslendi.



Merve, "Bu mesaj çocuklarımızdan çok ailelerine olacak. Çocuklarınızın arkasında durun. Yönelmek istedikleri alanlarda, hedeflerinde çocuklarınıza destek olun. Bu sadece spor için değil, sanat, bilim... Kız çocuğunuzun neye eğilimi varsa ona yönlendirin." ifadelerini kullandı.



En büyük destekçisi eşi



Eşi Ferhat Can Kavurat'ın da milli tekvandocu olduğunu hatırlatan Merve, birbirlerine her zaman destek verdiklerini, dayanışma içinde hareket ettiklerini vurguladı.



Dünya şampiyonluğunun perde arkasını anlatan milli sporcu, "2023'de dünya şampiyonu oldum, son dünya şampiyonum. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda eşim benden önce dövüştü, kaybetti ama ertesi gün tablette tüm rakiplerimin maçlarını izledik, analiz ettik. 'Ben yenildim köşeye çekileyim değil de ben yenildim eşim kazansın.' moduna sahibiz. Bu, benim için çok büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.



Tarihe geçmek istiyor



Dünya ve Avrupa şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, olimpiyat şampiyonluğuna da ulaşarak Türk spor tarihine geçmeyi amaçlıyor.



Olimpiyat şampiyonu Türk kadın tekvandocunun bulunmadığının hatırlatılması üzerine Merve, "Olimpiyat her sporcunun hayali ve hedefi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma şansım oldu. O artık benim için bir tecrübeydi. İnşallah, Los Angales 2028'de altın madalya alırım. Tabii ki tekvandoda olimpiyat şampiyonu ilk Türk kadın sporcu olmak isterim. Eksik olan tek altın madalyamız için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendiresinde bulundu.



Milli formayı giymenin gurur verici olduğunun altını çizen Merve, "En büyük motivasyon kaynağım, uluslararası turnuvaya katılan herkese İstiklal Marşı'mızı dinletebilmek." diyerek sözlerini tamamladı.