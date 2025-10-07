Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, dünya şampiyonasına parktaki lokalde hazırlanıyor

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün, bu ay Çin'de düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle antrenmanlarını Bursa'daki bir parkın içinde bulunan lokalde sürdürüyor.

Tekvando branşında birçok başarıya imza atan, ulusal ve uluslararası arenada birincilikleri bulunan 32 yaşındaki milli sporcu Hatice Kübra, yeni madalyalar kazanmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Yaklaşık 1 yıldır kulüp desteği olmadan, sınırlı tesis ve ekipman imkanlarıyla çalışmalarını sürdüren milli sporcu, 24 Ekim'de Çin'de başlayacak Dünya Tekvando Şampiyonası'na Panayır Mahallesi'ndeki bir parkın içinde bulunan lokalde hazırlanıyor.

Federasyonun Ankara'da düzenleyeceği kampa katılacak olan Hatice Kübra, daha sonra kafileyle Çin'e gidecek.

- "Hedefim 2028'deki olimpiyatlarda altın madalya kazanarak kariyerimi noktalamak"

Hatice Kübra İlgün, AA muhabirine, 20 yıldır tekvando branşıyla uğraştığını ve bu sürede 11 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, İslam Oyunları'nda gümüş madalya ve 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandığını söyledi.

Bu yıl da Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Hatice Kübra, "Almanya'da geçen ay turnuvaya katıldım ve orada birinci oldum. Şimdi sırada ekim ayında Çin'de yapılacak dünya şampiyonası var. Hedefim Çin'de şampiyon olmak ve yeniden bir tarihi başarıya imza atmak." dedi.

Çin'deki dünya şampiyonasının 24 Ekim'de başlayacağını hatırlatan milli tekvandocu, şunları kaydetti:

"Benim maçım ilk gün. 24 Ekim'de inşallah İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Ardından İslami Dayanışma Oyunları var. O da Suudi Arabistan'da yapılacak. Önceden 4 yılda bir puanlarımız toplanıyordu. Şu an 2 yılda bir puanlar sıfırlandığı için 2026 yılının haziran ayından sonra olimpiyat puan hesaplamaları tekrar başlayacak. 2 yıl boyunca 2028 Los Angeles Olimpiyatları için puan toplamaya devam edeceğiz. Hedefim 2028'deki olimpiyatlarda altın madalya kazanarak kariyerimi noktalamak."

Hatice Kübra İlgün, son 1 yıldır çalışmalarını kulüp desteği olmadan kısıtlı imkanlarla sürdürdüğünü dile getirdi.

- "Hatice şampiyonaya hazır, hedefimiz altın madalya"

Milli sporcunun antrenörü Fikret Temoçin de zor süreçlere rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hatice Kübra'nın daha önce Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olduğunu ve antrenmanlarını tesislerde yaptıklarını hatırlatan Temoçin, 1 yıl önce yönetimdeki değişikliklerin ardından kulüp imkanlarından mahrum bırakıldıklarını ileri sürdü.

Bir süredir kanser tedavisi görmesine rağmen her zaman sporcusunun yanında olduğuna değinen Temoçin, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim değişikliğinin ardından sağlık sorunlarım öne sürülerek kulüpte istenmedim. Benim antrenörlüğü bırakmamı ve yetiştirdiğim sporcuların da gelmemesini istediler. Hatice'ye de başka antrenörle hazırlıklarına devam etmesi teklifinde bulunmuşlar. Hatice de 20 yıldır benimle birlikte çalıştığını belirterek bu teklifi kabul etmedi. Bundan sonra bize rahat vermediler, mobbinge maruz kaldık ve ben kulüpten çıkarıldım, Hatice de ayrılmak zorunda kaldı."

Temoçin, kanser tedavisi gördüğü için sağlık sigortasına ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle işten çıkarılmaması için üst yöneticilerle görüştüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ve kulüp başkanı ile kulüp müdürüyle görüştüm ancak olumlu bir cevap alamadım. Sağlık sorunlarıma ve tedavi sürecime rağmen sözleşmem feshedildi. Önceki belediye döneminde yapılan Hatice Kübra İlgün Gençlik ve Spor Merkezi var. Bizi oraya bile almadılar. Orada çalışan tesis amiri, kulüp müdürünün talimatının olduğunu söyleyerek bizim orada antrenman yapmamıza izin vermedi."

Bir parkta Güneşspor lokali ve çay bahçesinin kapalı alanında yaklaşık 30 metrekare alanda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Temoçin, "Fiziksel olarak çalışma yerimiz sıkıntılı. A takımda yaklaşık 50 sporcumuz var. Burada çoğu sporcumuz milli. Burada hazırlıklarını sürdüren Sıla Örüm Avrupa Ümitler Şampiyonası'na, Yusuf Şenol da Ümitler Dünya Şampiyonası'na katılacak." diye konuştu.

Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandıklarını aktaran Temoçin, "Hatice şu anda teknik, taktik ve mental olarak şampiyonaya hazır. İnanıyorum ki Hatice dünya şampiyonasından altın madalya getirir çünkü hedefimiz altın madalya. 2028 olimpiyatlarında bu sefer madalyanın rengini değiştireceğimize inanıyoruz. Bronz madalyayı altına çevirmek istiyoruz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

- "İlgün, kulübümüzün sporcusu olmadığı için tesislerimizi kullanamamaktadır"

Bursa Büyükşehirspor Kulübünden yapılan açıklamada, antrenör Fikret Temoçin ile anlaşmalı olarak sözleşmenin feshedildiği ve tüm haklarının ödendiği, sözleşme feshinin sağlık sorunuyla ilgili olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ayrılıktan bir süre sonra da milli sporcu Hatice Kübra İlgün, antrenörüyle çalışmalara devam etmek istediğini belirterek kulüpten ayrılmıştır. İlgün, kulübümüzün sporcusu olmadığı için bu nedenle tesislerimizi kullanamamaktadır."