Milli Takım'dan İtalya'ya karşı farklı 11

Stefan Kuntz, İtalya ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında ilk 11'inde farklı isimleri oynatacak.Stefan Kuntz'un, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a eldivenleri emanet edeceği öğrenildi.Savunmada Mert Müldür, Caner Erkin ve Serdar Aziz gibi isimlerin formayı alacağı düşünülürken, orta alanda Taylan ile Dorukhan tercihlerinin olması bekleniyor. Forvet hattında ise Enes Ünal'ın yer alacağı konuşuluyor.Burak Yılmaz döneminin kapanmasıyla birlikte de Getafe'de 14 golle harika bir sezon geçiren Enes, yeni dönemde Ay-Yıldızlılar'ın 1 numaralı forveti olmaya en yakın aday.Ayrıca Hakan Çalhanoğlu da Burak sonrası, Milliler'in birinci kaptanı konumuna geldi.