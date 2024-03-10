Milli sporcu Özlem Becerek altın madalya kazandı

Milli sporcu Özlem Becerek, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kadınlar disk atma branşında Avrupa şampiyonu oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu, 23 yaş altı kategorisi disk atma branşında altın madalya kazandı.



Özlem Becerek ikinci atışında elde ettiği 55.07'lik derecesi ile 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu elde etti.





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