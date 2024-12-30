Milli Sporcu Bursu'ndan son 5 yılda 1517 sporcu yararlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen, gençlerin 'Okul mu, spor mu?' ikilemini ortadan kaldıran Milli Sporcu Bursu'ndan bugüne kadar bin 517 sporcu yararlandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak proje hakkında, "Devrim niteliğindeki proje sayesinde gençlerimiz ve aileleri artık okul ve spor arasında tercih yapmak zorunda kalmıyor, gönül rahatlığıyla 'ikisi de' cevabını verebiliyor" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılında 24 vakıf üniversitesiyle imzalanan protokolle hayata geçirilen Milli Sporcu Bursu uygulamasıyla, Türkiye'de sporcuların kariyer yolculuğundaki en büyük engel olan 'Spor mu, okul mu?' ikileminin ortadan kaldırıldığını açıkladı.



Açıklamada, "Bakanlık, Olimpik ve Paralimpik branşlarda ilgili spor organizasyonlarında son 2 yıl içerisinde altın, gümüş ve bronz madalya aldığı belgelendirilen sporculara burs imkanı sağlandı. Önce vakıf üniversiteleriyle başlayan daha sonra özel öğretim kurumlarıyla imzalanan protokollerle kapsamı genişletilen Milli Sporcu Bursuyla, uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcuların ortaokul ve lise özel eğitim öğretim kurumları ile vakıf üniversitelerinde tam burslu okumalarının önü açıldı. Böylelikle gençler, artık eğitim ile spor arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadı" denildi.



'MİLLİ SPORCU BURSU İLE BİN 517 SPORCU OKUL HAYATINA DEVAM EDİYOR'



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 vakıf üniversitesiyle başlayan Milli Sporcu Bursu Projesi'nin daha sonra genişletildiği bilgisi verildi. Açıklamada, "Protokol imzalanan üniversite sayısı 75'e çıkarıldı. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde 76 sporcu, 2021 – 2022 döneminde 67 sporcu, 2022- 2023 döneminde 104 sporcu, 2023- 2024 döneminde 89 sporcu, 2024–2025 döneminde ise 80 sporcu tam burslu okuma imkanı kazandı. Böylelikle bugüne kadar vakıf üniversitelerinde okuyan sporcu sayısı 416'yı buldu. Vakıf üniversitelerinin ardından milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı sağlandı. Ortaokul ve lise kademesinde 2021 - 2022 eğitim ve öğretim döneminden itibaren toplam bin 101 sporcu özel öğretim kurumlarında tam burslu okuma hakkı elde etti. Böylelikle Milli Sporcu Bursu sayesinde vakıf üniversiteleriyle özel öğretim kurumlarına yerleşerek okul hayatına devam eden toplam sporcu sayısı bin 517 oldu" ifadelerine yer verildi.



BAKAN BAK: OKUL MU, SPOR MU SORUSUNA ARTIK İKİSİ DE CEVABI VERİLİYOR



Bakan Bak, Milli Sporcu Bursu uygulamasının Türk sporu için devrim niteliğinde olduğunu söyledi.



Bakan Bak, uzun yıllardır sporcuların antrenman ile okula devamsızlık arasında bocaladığını belirterek, "Sporcunun ve ailesinin başarı beklentisi, onun kariyer sürecini etkiliyor, bu durum sporu veya okulu bırakmasına yol açabiliyordu. Eğitimden geri kalınması endişesi nedeniyle çocuklarda spora devam etmeyi istememe kararı oldukça yüksekti.Yoğun müsabaka ve antrenman temposu nedeniyle çocuklarımız okul ile spor arasında tercih yapmaya zorlanıyordu. Önceki dönem Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleriyle başlatılan uygulamayla bu sorun ortadan kaldırıldı. Önceden sporu seçen gençlerimiz eğitimlerinden mahrum kalıyordu. Bu projeyle çocuk ve gençlerin spor ile akademik hayatı beraber yürütmesi sağlanmıştır. Devrim niteliğindeki Milli Sporcu Bursu sayesinde 'okul mu, spor mu?' sorusuna gençlerimiz ve aileleri artık gönül rahatlığıyla 'ikisi de' cevabını verebiliyor" dedi.



'SPOR YAPAN ÇOCUKLAR DERSLERİNDE DAHA BAŞARILI OLUYOR'



Okul ve spor hayatının birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Spor yapan çocuklar derslerinde daha başarılı oluyor. Bu artık bilinen bir gerçek. Spor sayesinde kazanılan disiplin, özgüven ve dayanıklılık gibi değerler okul hayatına da yansıyor ve bu durum beraberinde derslerde başarıyı getiriyor. Bu nedenle ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı mutlaka spora yönlendirin. Her branş için yeterli sayıda tesise ve antrenöre sahibiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 81 ildeki ilkokullarımızda yetenek taraması yapıyoruz. Spora yatkınlığı olan çocukları tespit edip onları uzman antrenörlerimiz eşliğinde branşlara yönlendiriyoruz. Çocuklarımızın spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmalarını sağlıyoruz. 7 yıldır devam eden bu çalışmalarımızın meyvesini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



