Milli sporcu Birgül Erken, buz altı dalış rekoru için Tödürge Gölü'ne yeniden dalacak:

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde gerçekleştirdiği ama "kural ihlali" nedeniyle geçersiz sayılan rekoru yeniden deneyeceğini söyledi.



Birgül Erken, konuk olduğu AA Spor Sohbetleri'nde serbest dalış branşına yönelik çalışma ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için başlattıkları "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi" sayesinde çok sayıda genç yetenek keşfettiklerini aktaran Birgül, "Anadolu'da 6 ilde toplamda 150 gencimize bu proje sayesinde ulaştık. Gençlerimize serbest dalış öğrettik, bunların arasından en iyi 15 gencimizi seçip Çanakkale'de yapılan final yarışlarına çıkardık. Böylece gençlerimizin ilk defa böyle bir yarışa katılıp bu heyecanı yaşadılar." dedi.



- "Tödürge Gölü rekor denememi 25 Şubat'ta yeniden deneyeceğim"



Birgül Erken, Tödürge Gölü'nde buz altı tek nefeste paletli tüpsüz serbest yatay dalış dünya rekoru denemesinin, geçen sene kural ihlali nedeniyle başarısız sayıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü dünyanın en iyi buz altı dalışı lokasyonlarında biri. 25 Şubat tarihinde daha önce denediğimiz ancak teknik aksaklıklar nedeniyle geçersiz sayılan rekorumuzu yeniden deneyeceğiz. Burayı duyurmak ve serbest dalışı ilk kez burada yapmak için çalışmalara başladık. Gerçekten orada çok emek verdik. Orada bize yerelden de çok destekler geldi. Hem valilik, hem kaymakamlık birçok kurum, gönüllü kuruluş ve arama kurtarma ekipleri önemli fedakarlıklar yaptı. Tecrübe eksikliğimiz vardı, teknik aksaklıklar oldu ve istediğimiz rekor denemesini bir türlü gerçekleştiremedik. Antrenmanda defalarca kırdığımız bir rekordu oysa. Ama pes etmeyeceğim, yeniden deneyeceğim ve Guinness Rekorlar Kitabı'na bu rekoru yazdıracağız."



- "Buz altı rekoru için sponsor desteğine ihtiyacımız var"



Birgül Erken, Tödürge Gölü'ndeki lokasyonun dünyanın en iyi 10 buz altı dalış noktasından biri olduğunu söyledi.



Bundan hareketle 3 yıldır rekor denemeleri yaptığını aktaran Erken, "Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Ama çok az zamanımız kaldı. 25 Şubat tarihinde rekoru gerçekleştirmem gerek. Buz kalınlığı geçen sene 30 santimetreydi ve mart ayında da 20 santimetrelere düşmüştü. Keşke bu rekoru Dünya Kadınlar Günü'nde deneseydim. Ama elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Şu anki en sıcak gündemim bu açıkçası. Destekçilerimize buradan seslenmiş olayım. Buz altı rekoru için sponsor desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



- "Serbest dalış tüm dünyada popüler oldu"



Serbest dalışın dünyada her geçen gün daha sevilen ve bilinir bir branş haline geldiğine dikkati çeken Birgül, "Bunda popüler kültürün de çok etkisi oldu. Avatar filminin bir bölümü sualtında çekildi mesela. Yönetmen James Cameron'un sualtına ilgisi vardı zaten. Tema sualtı ve serbest dalış olunca insanların ilgisi de haliyle arttı. Bu da branşın yaygınlaşmasını sağlıyor, bu da bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.



"En büyük hayallerimden biri bir gün kürsüde 3 Türk'ü bir arada görmek." diyen Birgül, şunları kaydetti:



"Bu tohum nasıl yeşerdi ve uç vermeye başladı ve şimdi büyüyor ise başarı da öyle olacak. Anadolu'nun dört bir yanında çok yetenekli çocuklar çıktı. Zaman içinde altyapıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Projelerimizin geri dönüşü çok iyi. Klişe olacak belki ama Türkiye'nin dört bir yanı denizlerle çevrili. Bunu değerlendirmemiz gerek. Sualtını da su üstünü de. Eğitimlerimizi ilkokul hatta anaokullarına kadar götürmemiz gerek. Çok güzel bir ülkemiz var. Yabancı arkadaşlarım söylüyor bunu. 'Sizin sporcu sayınınız kadar bizim antrenörümüz' var diyorlar. Ülkemizdeki sporcu sayısının azlığı onların da dikkatini çekiyor. Kürsüde hep onlar var. İtalyanlar, Ruslar... Gerekli çalışmaları yaparsak, yeteri kadar yaygınlaştırırsak sualtı kürsüsünde daha çok yer alacağımıza inanıyorum. Federasyon ve bakanlığımızın desteğiyle bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum."



Birgül Erken, sualtı sporunun sağlığa da çok faydalı bir branş olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Suyun şifa verici bir yönü var. Sualtı genç tutar, huzur verir. Hiçbir kasınız gergin olmaz. Dolayısıyla çok avantajlı. Hem mental hem de fizyolojik olarak sualtının çok faydası var. Kalp damar hastalıklarına özellikle çok faydası var. Bedensel de olsa mental oralarak da yorulsam sualtına inince rahatlıyorum. Sualtında resetleniyorum resmen. Sualtında 4-5 dakika nefes tutmak mümkün. Bunun tabii uzun ya da kısa süreli bir adaptasyon süreci var. Herkes deneyebilir. 8 kulaçta bir nefes alınır, sonra 10, 15, 20 şeklinde bu artırılabilir. Zaman içerisinde o kadar ilerleyebilirsiniz ki bir bakmışsınız 25 metreyi tek nefeste yüzüyorsunuz. Denedikçe uzmanlaşıyorsunuz. Sualtı hayattır."













SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ