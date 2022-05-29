Milli soporcu Enes Gezer, yeni uluslararası başarılara hazırlanıyor

Bulgaristan'da 13-15 Mayıs'taki Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Enes Gezer, aynı başarıyı İslami Dayanışma Oyunları ve dünya şampiyonasında da elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü bünyesinde spora devam eden 24 yaşındaki Gezer, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde antrenörü Ahmet Avcı gözetiminde haftanın 6 günü yoğun antrenmanlar yapıyor.



Enes Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında spor hayatına başladığını ve Bursa Uludağ Üniversitesinin beden eğitimi bölümünden mezun olduğunu söyledi.



Wushu, kick boks ve muaythai branşlarındaki organizasyonlarda 13 yıldır çeşitli derecelerinin bulunduğunu belirten Gezer, şunları anlattı:



"Üç branşta da çok iyi olduğumu düşünüyorum ve antrenmanlarımı çok iyi bir şekilde yapıyorum. Ayrıca üç branşta da yurt dışına gitme hakkı kazandım ama bazı müsabaka tarihleri çakıştığı için tercihim wushu oldu. Daha ön planda olduğunu düşünerek wushu branşında ilerlemeyi tercih ettim. Fırsat bulduğumda kick boks ve muaythai branşlarında da uluslararası maçlara katılıp derece yaptım."



Kulübünde kick boks, muaythai ve wushu antrenörlüğü görevinde de bulunduğu aktaran Gezer, başarılı sporcular yetiştirdiklerini dile getirdi.





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