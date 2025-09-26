26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edecek. Nihat Türkmenoğlu ise bronz madalya için sahne alacak.

calendar 26 Eylül 2025 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para okçular, Güney Kore'de finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli para sporcular Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edecek.
 
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gwangju kentinde devam eden organizasyonda ay-yıldızlı ekipten Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu makaralı yay karışık takım kategorisinde yarışacak.
 
Makaralı yay açık kategorisi bireysel altın madalya müsabakasında ise milli sporcu Öznür Cüre Girdi, Hindistan'dan Sheetal Devi ile karşılaşacak.
 
Milli sporculardan Nihat Türkmenoğlu ise W1 erkek kategorisinde bireysel bronz madalya müsabakasında Güney Koreli sporcu Hong Jo Park'a karşı yarışacak.
 
Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
