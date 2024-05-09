Milli para masa tenisçilerden 3 madalya!

Milli para masa tenisçilerimiz, Slovenya'da devam eden Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya daha kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçilerden 3 madalya!
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09 Mayıs 2024 21:16
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 21:20
Milli para masa tenisi sporcuları, Slovenya'da devam eden Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya daha kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, milli sporculardan Abdullah Öztürk Klas 4'te gümüş, Nesim Turan bronz, Klas 5'te ise Ali Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, çiftler müsabakalarında da madalya mücadelesine çıkacak.

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