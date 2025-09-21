20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-0
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Milli para judocular, 2'si altın 10 madalya kazandı!

Milli para judocular, Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı.

calendar 21 Eylül 2025 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para judocular, 2'si altın 10 madalya kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli para judocular, Gürcistan'da düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nın ferdi müsabakalarında 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te yapılan organizasyonda bireysel müsabakalarda milli para judocular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronzla toplam 10 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla Türkiye, ülkelerin toplam madalya sıralamasında 3. sırada yer aldı.


Şampiyonada milli sporculardan 52 kiloda Ecem Taşın Çavdar, 70 kiloda Duygu Çete Artar altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporculardan 70 kiloda Nazan Akın Güneş, 60 kiloda Döndü Yeşilyurt ise gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada Türkiye adına, 52 kiloda Havva Elmalı ile Cahide Eke, 60 kiloda Merve Uslu Hajabipour, 70 kiloda Recep Çiftçi, -95 kiloda Yasin Cimciler ve +95 kiloda Gökhan Biçer ise bronz madalya kazanan isimler oldu.

Şampiyonada 21 Eylül Pazar günü milli para judocular erkek takım müsabakalarında tatamiye çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.