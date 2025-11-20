20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda bronz elde etti!

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Tayland'daki Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı.

20 Kasım 2025 18:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın Tayland ayağına katılan Hakan Akkaya, flöre kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

İlk turu bay geçen Hakan, Polonya'dan Rafal Ziomek, Fransa'dan Quentin Fernandez-Anssoux ve ev sahibi ülkeden Phoopa Sae-Sim'i eleyerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde karşılaştığı İtalyan Emanuele Lambertini'ye 15-9 yenilen Hakan, 3'üncülüğü elde etti.

