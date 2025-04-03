Milli özel sporcular, VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası'nda Otizimli Özel Milli Sporcular Zeynep Bingül Gümüş, Murat Bingül Bronz Madalya Kazandı.

Haber; AA
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Milli özel sporcular, VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı
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03 Nisan 2025 00:46
Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası'nda milli özel sporcular 2 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre özel milli sporcu Aliye Zeynep Bingül, kadınlar slalomda gümüş, Muhsin Murat Bingül ise erkekler slalomda bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Fransa'dan gelen madalya haberleri bizleri sevince boğdu. Otizmli özel sporcumuz Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül ile antrenörlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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