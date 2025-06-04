Milli okçu Mete Gazoz, performansından memnun

-"E-sporun bir parçası olduğum için mutluyum"



- "Burası (Atölye) benim için ev gibi"

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sezonunun kendisi için güzel geçtiğini söyledi.Bu sezon ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu aktaran 25 yaşındaki milli okçu, şunları kaydetti:Mete Gazoz, e-sporun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak,ifadelerini kullandı.Mete Gazoz için İstinye Okçuluk Kulübünde bulunan babası Metin Gazoz'un atölyesi özel bir yere sahip.Ok ve yay yapılan atölyede küçükken çok fazla zaman geçirdiğini anlatan milli sporcu,diye konuştu.