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Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
0-0
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Kuveyt-Filistin
0-015'
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Irak-Güney Kore
0-015'
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Ekvador-Brezilya
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 6-8 Haziran tarihlerinde Motorland Aragon Pisti'nde podyuma çıkma mücadelesi verecek.

calendar 05 Haziran 2025 21:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, 6-8 Haziran tarihlerinde 5,344 kilometrelik uzunluğa sahip Motorland Aragon Pisti'nde podyuma çıkma mücadelesi verecek.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, 6 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 7 Haziran Cumartesi günü de sıralama turlarına çıkacak.

Deniz Öncü, 8 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te hafta sonunun 19 turluk ana yarışında gaza basacak.


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